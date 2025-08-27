Поиск

ЕС рассматривает введение вторичных санкций в отношении России

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Страны ЕС рассматривают включение вторичных санкций в отношении России в 19-й санкционный пакет, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Евросоюз обдумывает введение вторичных санкций, чтобы не дать третьим странам помогать России обходить уже существующие карательные меры блока против Москвы", - пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что главы МИД стран ЕС встретятся в Копенгагене позже на этой неделе, как ожидается, для обсуждения различных мер, которые могут быть включены в 19-й пакет антироссийских санкций. Среди тем будет так называемый инструмент против обхода санкций, принятый еще в 2023 году, но до сих пор не использовавшийся. Он может запретить экспорт, поставки или трансфер товаров в третьи страны, которые, по мнению Брюсселя, помогают обходить санкции.

Министры, по сообщению СМИ, могут рассмотреть санкции в отношении российских нефтегазового и финансового секторов, а также новые ограничения на экспорт и импорт товаров из РФ.

ЕС Россия всторичные санкции
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 27 августа

Два ребенка погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе

Два ребенка погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе

Лидеры Франции и Германии заявили о поддержке процесса евроинтеграции Молдавии

Лидеры Франции и Германии заявили о поддержке процесса евроинтеграции Молдавии

Прокачка российской нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновится 28 августа

США продлили на год возможность ввести в страну алмазы российского происхождения

США продлили на год возможность ввести в страну алмазы российского происхождения

Кабмин Германии одобрил законопроект о призыве в армию на добровольной основе

Кабмин Германии одобрил законопроект о призыве в армию на добровольной основе

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию могут возобновиться 27 или 28 августа

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию могут возобновиться 27 или 28 августа

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

В Германии создают Совет национальной безопасности

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ заверил, что на юге сектора Газа хватит места для перемещенных лиц

ЦАХАЛ заверил, что на юге сектора Газа хватит места для перемещенных лиц
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });