ЕС рассматривает введение вторичных санкций в отношении России

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Страны ЕС рассматривают включение вторичных санкций в отношении России в 19-й санкционный пакет, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Евросоюз обдумывает введение вторичных санкций, чтобы не дать третьим странам помогать России обходить уже существующие карательные меры блока против Москвы", - пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что главы МИД стран ЕС встретятся в Копенгагене позже на этой неделе, как ожидается, для обсуждения различных мер, которые могут быть включены в 19-й пакет антироссийских санкций. Среди тем будет так называемый инструмент против обхода санкций, принятый еще в 2023 году, но до сих пор не использовавшийся. Он может запретить экспорт, поставки или трансфер товаров в третьи страны, которые, по мнению Брюсселя, помогают обходить санкции.

Министры, по сообщению СМИ, могут рассмотреть санкции в отношении российских нефтегазового и финансового секторов, а также новые ограничения на экспорт и импорт товаров из РФ.