Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сильное землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, землетрясение зарегистрировано в 19:29 мск в пятницу (02:29 по местному времени в субботу), эпицентр находился в 215 км к юго-востоку от города Кесеннума (префектура Мияги).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 44,2 км.