Израильский министр заявил о гибели официального представителя ХАМАС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель военного крыла ХАМАС Абу Обейда погиб во время израильского удара по сектору Газа, заявил в воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Представитель ХАМАС - террорист Абу Обейда - ликвидирован", - написал он в соцсетях.

Министр поздравил армию и разведку Израиля с "прекрасно проведенной операцией".

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что пока не уверен, привел ли израильский удар у гибели Обейды.

В ХАМАС эти сообщения пока не комментировали.