Военные Израиля сообщили о возможной ликвидации официального представителя ХАМАС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля, возможно, ликвидировала в ходе удара по сектору Газа официального представителя ХАМАС Абу Обейду, сообщает в воскресенье The Times of Israel со ссылкой на источники в израильских силах безопасности.

По данным газеты, израильская сторона выражает "осторожный оптимизм" в том, что касается результатов данной операции.

При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что точных данных насчет того, удалось ли устранить Обейду, пока нет.

"Мы пока не знаем, каков итог. Надеюсь, он мертв. Но заметьте: никто больше не делает заявлений от имени ХАМАС", - сказал он в воскресенье.