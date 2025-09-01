РФ и Турция завершили тестирование финансирования АЭС "Аккую" за счет газовых платежей Botas

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - РФ и Турция завершили тестирование механизма финансирования строительства АЭС "Аккую" за счет газовых платежей Botas, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в китайском Тяньцзине.

"Мы успешно завершили этап тестирования механизма клиринга, который позволит удовлетворить финансовые потребности "Аккую" за счет газовых платежей Botas", - сказал Эрдоган.

"Росатом" ведет строительство первой в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

В конце июля "Росатом" сообщал, что ведет поиск решения вопросов для обеспечения бесперебойного финансирования проекта, возникших в том числе в результате блокировки существенного объема средств вследствие влияния третьих сторон. Помимо этого, замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Илья Ребров рассказывал, что компания прорабатывает возможность выпуска исламских облигаций (сукук) для финансирования проекта.

"Росатом" планирует сдать в эксплуатацию АЭС "Аккую" в 2026 году, несмотря на сдвижку сроков, говорил в августе гендиректор компании Алексей Лихачев.