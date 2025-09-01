Норвегия заказала у британской BAE Systems военные корабли на 10 млрд фунтов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии заключило контракт на закупку британских военных кораблей на сумму 10 млрд фунтов ($13,5 млрд), пишет The Guardian.

Фрегаты Type 26 будут построены компанией BAE Systems на верфи в Глазго.

Точное количество кораблей не называется. Ранее сообщалось, что контракт будет предусматривать поставку пяти фрегатов с опцией дополнительного заказа еще одного. В настоящее время Норвегия эксплуатирует четыре фрегата.

В рамках сделки Норвегия и Великобритания договорились совместно разместить флот из 13 кораблей в северной Европе, из которых восемь будут британскими, а "минимум пять" – норвежскими.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал соглашение крупнейшей подобной сделкой в истории страны. Власти Великобритании также отмечают, что это самый большой экспортный оборонный контракт для страны.

Британские власти сообщили, что контракт позволит создать 4 тыс. новых рабочих мест, включая 2 тыс. в Шотландии.

Акции BAE Systems дорожают на 1,9% в понедельник. С начала года капитализация компании подскочила более чем в полтора раза до 51,4 млрд фунтов.