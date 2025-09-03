Ким Чен Ын намерен воспользоваться предложением Путина посетить Москву

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном пригласил его посетить российскую столицу.

"Президент снова пригласил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о конкретных сроках визита, он заметил: "Пока нет, конечно, будет согласовываться дальше".

Ранее в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в Пекине, сначала с участием делегаций, а затем продолжили беседу один на один. Переговоры в общей сложности продлились чуть более 2,5 часа.

"Увидимся скоро", - сказал руководитель КНДР, прощаясь с Путиным после встречи.

"Мы вас ждем, приезжайте", - отреагировал российский президент.