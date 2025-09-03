Поиск

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит в Пекине отдельную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Встреча проходит в госрезиденции Дяоюйтай, где остановился Путин во время пребывания в китайской столице.

Путин и Ким Чен Ын приехали с приема в резиденцию на одной машине.

До этого они уже кратко пообщались на параде, посвященном окончанию Второй мировой войны, который прошел в Пекине в среду утром.

На переговорах Путина и Ким Чен Ына с российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Последний раз Путин встречался с Ким Чен Ыном в июне 2024 года во время своего государственного визита в Пхеньян. 19 июня 2024 года Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который начал действовать 4 декабря. Российский президент подчеркивал, что документ закладывает основу для долгосрочного сотрудничества двух стран.

Владимир Путин Ким Чен Ын КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились в Пекине

Что случилось этой ночью: среда, 3 сентября

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Трамп готов изменить позицию по Украине, если из встречи с Путиным "ничего не выйдет"

Трамп заявил, что узнал "новые аспекты" украинского урегулирования

Трамп заявил, что узнал "новые аспекты" украинского урегулирования

Трамп заявил, что его не беспокоит укрепление отношений между РФ и Китаем

Во Франции выданы ордера на арест Башара Асада и шести его приближенных

Во Франции выданы ордера на арест Башара Асада и шести его приближенных

В США считают, что Трамп винит Европу в затягивании урегулирования на Украине

В США считают, что Трамп винит Европу в затягивании урегулирования на Украине
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7090 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });