Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит в Пекине отдельную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Встреча проходит в госрезиденции Дяоюйтай, где остановился Путин во время пребывания в китайской столице.

Путин и Ким Чен Ын приехали с приема в резиденцию на одной машине.

До этого они уже кратко пообщались на параде, посвященном окончанию Второй мировой войны, который прошел в Пекине в среду утром.

На переговорах Путина и Ким Чен Ына с российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Последний раз Путин встречался с Ким Чен Ыном в июне 2024 года во время своего государственного визита в Пхеньян. 19 июня 2024 года Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который начал действовать 4 декабря. Российский президент подчеркивал, что документ закладывает основу для долгосрочного сотрудничества двух стран.