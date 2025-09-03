Переговоры Путина и Ким Чен Ына один на один завершились в Пекине

Переговоры в общей сложности продлились чуть более 2,5 часа

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры тет-а-тет в Пекине, их беседа длилась около часа

Лидеры "на полях" торжественных мероприятий в столице Китая сначала провели двустороннюю встречу с участием делегаций. С российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Спустя чуть более полутора часов Путин и Ким Чен Ын вышли из зала переговоров и, перейдя в другое помещение, продолжили беседу тет-а-тет.

Таким образом, переговоры в общем продлились чуть более 2,5 часа.

Президент РФ проводил лидера КНДР до кортежа.