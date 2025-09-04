РФ и Таиланд обсуждают использование российских технологий для строительства малой АЭС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Таиланд обсуждают возможность использования российских технологий для строительства первой в стране малой АЭС, сообщил гендиректор "Росатом - международная сеть" Вадим Титов в рамках ВЭФ-2025.

Он отметил, что "Росатом" внимательно наблюдает за планами и анонсами Таиланда в сфере атомной энергетики. В текущей энергостратегии страны ввод в эксплуатацию первой малой АЭС запланирован на 2037 г., возможно, это состоится раньше, надеется топ-менеджер российской госкорпорации.

Ранее в "Росатоме" отмечали растущий запрос на АЭС малой мощности, который наблюдается по всему миру. Наличие референтных проектов внутри страны позволяет "Росатому" вести активный диалог с зарубежными заказчиками. В частности, строительство первой малой АЭС "Росатома" за рубежом планируется в Узбекистане.