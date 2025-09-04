Поиск

РФ и Таиланд обсуждают использование российских технологий для строительства малой АЭС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Таиланд обсуждают возможность использования российских технологий для строительства первой в стране малой АЭС, сообщил гендиректор "Росатом - международная сеть" Вадим Титов в рамках ВЭФ-2025.

Он отметил, что "Росатом" внимательно наблюдает за планами и анонсами Таиланда в сфере атомной энергетики. В текущей энергостратегии страны ввод в эксплуатацию первой малой АЭС запланирован на 2037 г., возможно, это состоится раньше, надеется топ-менеджер российской госкорпорации.

Ранее в "Росатоме" отмечали растущий запрос на АЭС малой мощности, который наблюдается по всему миру. Наличие референтных проектов внутри страны позволяет "Росатому" вести активный диалог с зарубежными заказчиками. В частности, строительство первой малой АЭС "Росатома" за рубежом планируется в Узбекистане.

Росатом Таиланд АЭС ВЭФ Вадим Титов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 4 сентября

ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет

ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет

Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

В результате крушения фуникулера в Португалии погибло 15 человек

Макрон заявил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности Украине

Макрон заявил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности Украине

Трамп планирует в ближайшие дни поговорить с Путиным

Трамп планирует в ближайшие дни поговорить с Путиным

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"

Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });