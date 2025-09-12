Поиск

Страны ЕС намерены продлить антироссийские индивидуальные санкции

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила в пятницу, что страны ЕС договорились продлить на полгода индивидуальные санкции в отношении РФ.

"Мы только что продлили наши санкции против России", - написала Каллас в соцсети X.

В повестке заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС на 12 сентября по разделу международной политики числится пункт, касающийся санкций в связи с ситуацией вокруг Украины.

Разъясняется, что речь идёт о подготовке к принятию соответствующего постановления Совета ЕС по письменной процедуре.

Индивидуальные санкции предусматривают замораживание финансовых активов и ограничения на въезд на территорию Евросоюза для лиц и организаций, чья деятельность была, по оценке ЕС, связана с "подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Эти меры были введены в марте 2014 года. Они продлеваются каждые полгода.

Кая Каллас ЕС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС завершает работу над 19-м пакетом санкций в отношении РФ

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

Япония снизила потолок цен на нефть из РФ с $60 до $47,6 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 12 сентября

Новая Зеландия снизила потолок цены на российскую нефть и расширила санкционный список

Новая Зеландия снизила потолок цены на российскую нефть и расширила санкционный список

Экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы по делу о госперевороте

Экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы по делу о госперевороте

РФ и страны Персидского залива назвали удар Израиля по Дохе посягательством на суверенитет Катара

Макрон отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО

Макрон отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });