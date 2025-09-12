Страны ЕС намерены продлить антироссийские индивидуальные санкции

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила в пятницу, что страны ЕС договорились продлить на полгода индивидуальные санкции в отношении РФ.

"Мы только что продлили наши санкции против России", - написала Каллас в соцсети X.

В повестке заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС на 12 сентября по разделу международной политики числится пункт, касающийся санкций в связи с ситуацией вокруг Украины.

Разъясняется, что речь идёт о подготовке к принятию соответствующего постановления Совета ЕС по письменной процедуре.

Индивидуальные санкции предусматривают замораживание финансовых активов и ограничения на въезд на территорию Евросоюза для лиц и организаций, чья деятельность была, по оценке ЕС, связана с "подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Эти меры были введены в марте 2014 года. Они продлеваются каждые полгода.