Вагоны товарного состава сошли с рельсов в Ленобласти, возможны задержки поездов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Лужском районе Ленинградской области сошли с рельсов три вагона порожнего товарного состава, возможны задержки пассажирских поездов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, инцидент произошел на перегоне Строганово - Мшинская.

"Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают сапёры", - написал Дрозденко в своем телеграм-канале.

Отменены электрички на участке движения Сиверская - Луга. "Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования", - отметил Дрозденко.