ПВО Саудовской Аравии сбили БПЛА, летевший к крупнейшему месторождению на востоке страны

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Саудовские системы ПВО в среду уничтожили беспилотник, когда он направлялся к гигантскому нефтегазовому месторождению Шайба на востоке страны, сообщает госинформагентство Saudi Press Agency.

Представитель Минобороны Турки Аль-Малики уточнил, что БПЛА уничтожили в небе над пустыней Руб-эль-Хали. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Между тем, по данным "Аль-Джазиры", воздушную тревогу ранее объявили в Абу-Даби и Дубае в ОАЭ.

Позднее Минобороны ОАЭ сообщило, что военные отражают атаку с воздуха. В ведомстве отметили, что средства ПВО перехватывают баллистические ракеты, а истребители сбивают БПЛА и барражирующие боеприпасы.