Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 сентября

Цистерны и вагоны сошли с рельсов в Ленинградской области, визит Трампа в Пекин под вопросом, "Краснодар" вновь возглавил РПЛ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Лужском районе Ленобласти сошел с рельсов тепловоз с 15 цистернами, жертв нет, задержано 10 электричек. Ранее стало известно о сходе с рельсов в том же районе трех вагонов порожнего товарного состава. "Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают саперы", - сообщил глава региона Александр Дрозденко. На участке Сиверская - Луга отменены электрички, возможны задержки грузовых и пассажирских поездов.

- Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 80 украинских БПЛА над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Ростовской областями, Крымом и Азовским морем.

- В Орловской области задерживаются 17 поездов. Накануне вечером в регионе два человека погибли, один пострадал при подрыве взрывного устройства, обнаруженного на железной дороге. Погибшие и пострадавший были сотрудниками Росгвардии, сообщило ведомство.

- Вашингтон пока не отреагировал на приглашение президента США Дональда Трампа в Пекин. Штаты и Китай по-прежнему расходятся во мнениях по торговым вопросам и поставкам фентанила, сообщает Financial Times. "По словам информированных источников, недостаточный прогресс в американо-китайских торговых переговорах снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и (председатель КНР - ИФ) Си Цзиньпин проведут менее значимую встречу в рамках саммита АТЭС", - говорится в публикации.

- Действующий чемпион России по футболу "Краснодар" обыграл "Акрон" из Тольятти со счетом 2:1 и вновь стал лидером РПЛ.