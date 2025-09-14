Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 сентября

Цистерны и вагоны сошли с рельсов в Ленинградской области, визит Трампа в Пекин под вопросом, "Краснодар" вновь возглавил РПЛ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Лужском районе Ленобласти сошел с рельсов тепловоз с 15 цистернами, жертв нет, задержано 10 электричек. Ранее стало известно о сходе с рельсов в том же районе трех вагонов порожнего товарного состава. "Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают саперы", - сообщил глава региона Александр Дрозденко. На участке Сиверская - Луга отменены электрички, возможны задержки грузовых и пассажирских поездов.

- Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 80 украинских БПЛА над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Ростовской областями, Крымом и Азовским морем.

- В Орловской области задерживаются 17 поездов. Накануне вечером в регионе два человека погибли, один пострадал при подрыве взрывного устройства, обнаруженного на железной дороге. Погибшие и пострадавший были сотрудниками Росгвардии, сообщило ведомство.

- Вашингтон пока не отреагировал на приглашение президента США Дональда Трампа в Пекин. Штаты и Китай по-прежнему расходятся во мнениях по торговым вопросам и поставкам фентанила, сообщает Financial Times. "По словам информированных источников, недостаточный прогресс в американо-китайских торговых переговорах снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и (председатель КНР - ИФ) Си Цзиньпин проведут менее значимую встречу в рамках саммита АТЭС", - говорится в публикации.

- Действующий чемпион России по футболу "Краснодар" обыграл "Акрон" из Тольятти со счетом 2:1 и вновь стал лидером РПЛ.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вагоны товарного состава сошли с рельсов в Ленобласти, возможны задержки поездов

Новый французский премьер начинает свой мандат с наихудшим рейтингом

Новый французский премьер начинает свой мандат с наихудшим рейтингом

В Мадриде 21 человек пострадал при взрыве в кафе

В Мадриде 21 человек пострадал при взрыве в кафе

В Лондоне десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против нелегальной миграции

ШОС назвала неприемлемым удар Израиля по Катару

Трамп заявил о готовности ввести крупные санкции против РФ, если страны НАТО поступят так же

Трамп заявил о готовности ввести крупные санкции против РФ, если страны НАТО поступят так же

WP узнала, что Белый дом изучает вариант с направлением Нацгвардии в штат Луизиана

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ считает, что из города Газа эвакуировались более 250 тыс. человек

ЦАХАЛ считает, что из города Газа эвакуировались более 250 тыс. человек

Прокуратура Турции распорядились задержать 48 человек по делу о коррупции

Что случилось этой ночью: суббота, 13 сентября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7158 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });