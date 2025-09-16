Фондовый рынок США завершил торги ростом

Nasdaq и S&P 500 обновили рекорды

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник, причем Nasdaq и S&P 500 обновили исторические максимумы.

В центре внимания рынков на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике, которое завершится в среду, 17 сентября. Инвесторы и аналитики уверены, что ФРС опустит базовую процентную ставку, допуская снижение сразу на 50 базисных пунктов. Вероятность уменьшения ставки на 25 б.п. оценивается рынком в 95,9%, на 50 б.п. - в 4,1%, по данным FedWatch.

Участники рынка будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые могут помочь им скорректировать представление о перспективах ДКП.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре опустился ниже нулевой отметки, до минимальных за три месяца минус 8,7 пункта по сравнению с 11,9 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше нуля говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, предполагали, что индекс составит 5 пунктов.

Котировки акций Tesla выросли на 3,6% на новостях, что Илон Маск приобрел более 2 млн акций компании на сумму около $1 млрд.

Бумаги Nvidia Corp. подешевели менее чем на 0,1% после сообщений, что Государственное управление рыночного регулирования Китая в ходе предварительной проверки выявило нарушения компанией антимонопольного законодательства страны. Проверка проводилась в связи со сделкой 2019 года по слиянию Nvidia с американо-израильской компанией Mellanox Technologies. В заявлении регулятора не приводится деталей, какие именно нарушения были допущены, но сообщается о намерении провести более тщательное расследование.

Рыночная стоимость Alphabet Inc., материнской компании Google, увеличилась на 4,5%. В ходе сессии цена ее акций поднималась на 4,8%, до $252,41 за штуку, в результате чего капитализация Alphabet превысила $3 трлн.

Среди других компаний "великолепной семерки" акции Amazon.com Inc. подорожали на 1,4%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,2%, Apple Inc. и Microsoft Corp. - на 1,1%.

Стоимость бумаг Intel Corp. увеличилась на 2,9%. Ранее Intel сообщила о снижении целевого показателя скорректированных операционных расходов на 2025 год до $16,8 млрд с $17 млрд в связи с завершением сделки по продаже 51% в подразделении Altera.

Котировки Alaska Air Group упали на 6,7%. Авиаперевозчик ухудшил прогноз скорректированной прибыли на третий квартал из-за повышенных расходов на топливо и операционных проблем в летний период.

Цена акций разработчика полупроводниковых компонентов Texas Instruments Inc. снизилась на 2,4% после сообщений о начале китайским регулятором антидемпингового расследования в отношении ряда американских чипмейкеров, включая Texas Instruments.

Капитализация VF Corp. уменьшилась на 1%. Владелец известных брендов одежды, включая North Face, Timberland, Supreme и Vans, объявил о продаже бренда Dickies за $600 млн.

Бумаги поставщика решений в сфере облачной инфраструктуры для работы с ИИ CoreWeave подорожали на 7,6% после того, как он сообщил о заключении с Nvidia соглашения, предполагающего выкуп Nvidia облачных вычислительных мощностей, которые не были проданы другим клиентам CoreWeave. Сумма сделки составляет $6,3 млрд.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,11% - до 45883,45 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,47% - до 6615,28 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,94% и закрылся на отметке 22348,75 пункта.