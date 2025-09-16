Поиск

Консультации между министерствами иностранных дел РФ и Таджикистана прошли в Москве

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российско-таджикистанские межмидовские консультации на тему "Взаимодействие в рамках СНГ и ОДКБ" состоялись в Москве, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Отмечается, что консультации прошли с участием директора первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэла Агасандяна и начальника управления стран СНГ МИД Республики Таджикистан Шарафа Рахими.

"В ходе консультаций были подведены предварительные итоги сотрудничества России и Таджикистана в СНГ и ОДКБ в 2025 году. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня двух организаций, в том числе в контексте текущего председательства Таджикистана в СНГ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны обсудили и подготовку к саммиту Содружества, который состоится в Душанбе 10 октября, а также подготовку к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированного на 27 ноября в Бишкеке.

