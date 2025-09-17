Поиск

Американские компании инвестируют в технологический сектор Британии около $42 млрд

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение о технологическом сотрудничестве, предусматривающее инвестиции американских компаний в размере 31 млрд фунтов стерлингов ($42 млрд) в технологический сектор Великобритании, согласовано к визиту в Лондон президента США Дональда Трампа, сообщает офис главы британского правительства Кира Стармера.

"Ведущие американские технологические компании и компании в сфере искусственного интеллекта, такие как Microsoft, NVIDIA, Google, OpenAI и CoreWeave, выделили в общей сложности 31 миллиард фунтов стерлингов ($42 млрд) на развитие в Великобритании инфраструктуры искусственного интеллекта и внедрение передовых технологий", - говорится в сообщении.

Соглашение также предусматривает американские инвестиции в квантовую и ядерную энергетики.

"Это соглашение о технологическом процветании знаменует собой смену поколений в наших отношениях с США, определяя будущее миллионов людей по обе стороны Атлантики и обеспечивая рост, безопасность и возможности по всей стране", - заявил Стармер.

По его словам, оно позволит двум странам "стать мировыми лидерами в области технологий завтрашнего дня".

Трамп с его супругой прибыли в Лондон в ночь на среду. Они начинают двухдневный государственный визит в Великобританию по приглашению короля Карла III.

Великобритания Кир Стармер США Дональд Трамп инвестиции
