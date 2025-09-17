ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

Также возможен перенос некоторых структур в менее дорогие города

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в письме к странам организации предложил сократить бюджет ООН на 2026 год на 15% к 2025 году, сообщает пресс-служба ООН.

"ООН завершила пересмотр оценки бюджета на 2026 год: предложено сокращение расходов более чем на $500 млн", - говорится в сообщении.

В письме Гутерриш сообщил, что при анализе распределения ресурсов соблюдался баланс между тремя столпами Устава ООН: мир и безопасность, права человека и устойчивое развитие.

Сокращения коснутся и бюджета поддержки миротворческих миссий.

Среди прочего предлагается перенос выполнения некоторых функций из Нью-Йорка и Женевы в менее дорогостоящие локации.

К 2027 году ООН планирует перестать арендовать два здания в Нью-Йорке.

Консультативный комитет ООН по административным и бюджетным вопросам изучит предложения позднее на этой неделе. Затем комитет передаст рекомендации Пятому комитету Генассамблеи, где все 193 государства-члена примут окончательное решение, которое ожидается к декабрю 2025 года.

Западные СМИ отмечают, что ООН уже несколько лет сталкивается с проблемами в финансировании. Это связано с тем, что не все страны в полном объеме перечисляют средства на содержание организации. В ряде случаев средства перечисляются, но с опозданием.

Дополнительной проблемой для ООН стало возвращение к власти в США Дональда Трампа. Он неоднократно говорил, что считает ООН неэффективной структурой и поэтому не хочет тратить на нее много денег.