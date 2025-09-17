Поиск

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

Также возможен перенос некоторых структур в менее дорогие города

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в письме к странам организации предложил сократить бюджет ООН на 2026 год на 15% к 2025 году, сообщает пресс-служба ООН.

"ООН завершила пересмотр оценки бюджета на 2026 год: предложено сокращение расходов более чем на $500 млн", - говорится в сообщении.

В письме Гутерриш сообщил, что при анализе распределения ресурсов соблюдался баланс между тремя столпами Устава ООН: мир и безопасность, права человека и устойчивое развитие.

Сокращения коснутся и бюджета поддержки миротворческих миссий.

Среди прочего предлагается перенос выполнения некоторых функций из Нью-Йорка и Женевы в менее дорогостоящие локации.

К 2027 году ООН планирует перестать арендовать два здания в Нью-Йорке.

Консультативный комитет ООН по административным и бюджетным вопросам изучит предложения позднее на этой неделе. Затем комитет передаст рекомендации Пятому комитету Генассамблеи, где все 193 государства-члена примут окончательное решение, которое ожидается к декабрю 2025 года.

Западные СМИ отмечают, что ООН уже несколько лет сталкивается с проблемами в финансировании. Это связано с тем, что не все страны в полном объеме перечисляют средства на содержание организации. В ряде случаев средства перечисляются, но с опозданием.

Дополнительной проблемой для ООН стало возвращение к власти в США Дональда Трампа. Он неоднократно говорил, что считает ООН неэффективной структурой и поэтому не хочет тратить на нее много денег.

Антониу Гутерриш Нью-Йорк ООН США Женева Дональд Трамп Генассамблея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Французский велопутешественник арестован в Приморье до начала октября

Что случилось этой ночью: среда, 17 сентября

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Что произошло за день: вторник, 16 сентября

Гутерриш заявил, что украинский конфликт вряд ли можно быстро урегулировать

Израильские военные заявили, что операция в городе Газа не ограничена по времени

В парламент Эстонии внесён законопроект о полном закрытии границы с Россией

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7172 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });