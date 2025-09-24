Лула да Силва призвал активнее привлекать ООН к украинскому урегулированию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ООН следует играть более важную роль в украинском урегулировании и учитывать при этом интересы в сфере безопасности всех сторон конфликта, заявил в среду президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Лула да Силва (...) выступил за более активное участие ООН в поисках мирного решения, которое должно учитывать связанные с безопасностью опасения обеих сторон", - говорится в сообщении канцелярии бразильского лидера по итогам его встречи в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Лула да Силва на этой встрече "выразил мнение, что военного решения конфликта не существует". Он выступил за прямой диалог между сторонами, начавшийся в мае в Стамбуле. Также он поддержал недавние встречи, проведенные на Аляске и в Вашингтоне.

Наконец, президент Бразилии выразил мнение, что первым этапом урегулирования конфликта на Украине должно быть прекращение огня.