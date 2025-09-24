Поиск

WSJ полагает, что смена риторики Трампа не означает смену его политики по Украине

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп изменил риторику по Украине, однако он все еще против использования американского оружия для ударов по РФ и не меняет мнения по другим ключевым вопросам, сообщает в среду The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Трамп изменил риторику, но не политику. Он все еще разрешает продажи оружия Украине, но ограничивает использование произведенного в США оружия для атак по признанной США территории РФ", - пишет газета со ссылкой на американских официальных лиц.

WSJ напоминает, что ранее Трамп давал понять, что пока не хочет вводить санкции в отношении РФ. Авторы статьи, при этом, отмечают, что нет уверенности, что данная позиция изменится.

Вместе с тем источники сообщили газете, что президента США оповестили о планах готовящегося украинского наступления, для которого потребуются американские разведданные.

Ранее Трамп предположил, что Украина при поддержке ЕС способна "вернуть свою изначальную территорию". Он также сообщил, что продолжит поставлять оружие партнерам по НАТО, а те могут им распоряжаться, как им угодно.

Ранее в этом году Трамп сообщил, что США будут продавать оружие партнерам по НАТО, а те, если этого захотят, могут передавать его Украине.

Новости

