Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 26 сентября

Атака БПЛА на НПЗ на Кубани, встреча Путина с главой МАГАТЭ, Трамп полагает, что Турция откажется от российской нефти

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пожар произошел на НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Беспилотник ВСУ подавлен на территории Курской АЭС-2, никто не пострадал, на работу станции атака не повлияла.

- Дональд Трамп считает, что Турция согласится не покупать нефть из России. По словам президента США, у Анкары есть возможность найти альтернативных поставщиков. Трамп также заявил, что понимает трудности, с которыми для Венгрии и Словакии сопряжен отказ от российской нефти.

- Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, что сотрудничество с агентством налажено практически по всем направлениям. Гросси отметил важность обсуждения с Россией вопросов ядерной безопасности.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 55 беспилотников ВСУ: над Азовским морем - 20 БПЛА, над Ростовской областью и Крымом - по 14 БПЛА, над Краснодарском краем - 3 БПЛА, над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями - по одному БПЛА.

- Генсек НАТО Марк Рютте поддержал Трампа заявившего, что российские военные самолеты в воздушном пространстве альянса следует сбивать.

- Администрация США предупредила израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что продолжение войны в секторе Газа усилит изоляцию Израиля, пишет Axios. Ранее Трамп заявил журналистам, что не позволит Нетаньяху аннексировать Западный берег реки Иордан.

- Польша хочет присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing. "Обладание ядерным оружием и присоединение к Nuclear Sharing стали бы хорошим решением для безопасности поляков", - заявил польский президент Кароль Навроцкий.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Обострение палестино-израильского конфликта

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

МИД Венгрии получил обещание Болгарии продолжать транзит российского газа

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Что произошло за день: четверг, 25 сентября

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Трамп заявил Эрдогану, что хотел бы прекращения покупки российской нефти Турцией

Трамп заявил Эрдогану, что хотел бы прекращения покупки российской нефти Турцией
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7235 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });