Что случилось этой ночью: пятница, 26 сентября

Атака БПЛА на НПЗ на Кубани, встреча Путина с главой МАГАТЭ, Трамп полагает, что Турция откажется от российской нефти

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:



- Пожар произошел на НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Беспилотник ВСУ подавлен на территории Курской АЭС-2, никто не пострадал, на работу станции атака не повлияла.

- Дональд Трамп считает, что Турция согласится не покупать нефть из России. По словам президента США, у Анкары есть возможность найти альтернативных поставщиков. Трамп также заявил, что понимает трудности, с которыми для Венгрии и Словакии сопряжен отказ от российской нефти.

- Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, что сотрудничество с агентством налажено практически по всем направлениям. Гросси отметил важность обсуждения с Россией вопросов ядерной безопасности.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 55 беспилотников ВСУ: над Азовским морем - 20 БПЛА, над Ростовской областью и Крымом - по 14 БПЛА, над Краснодарском краем - 3 БПЛА, над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями - по одному БПЛА.

- Генсек НАТО Марк Рютте поддержал Трампа заявившего, что российские военные самолеты в воздушном пространстве альянса следует сбивать.

- Администрация США предупредила израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что продолжение войны в секторе Газа усилит изоляцию Израиля, пишет Axios. Ранее Трамп заявил журналистам, что не позволит Нетаньяху аннексировать Западный берег реки Иордан.



- Польша хочет присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing. "Обладание ядерным оружием и присоединение к Nuclear Sharing стали бы хорошим решением для безопасности поляков", - заявил польский президент Кароль Навроцкий.