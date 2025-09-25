Поиск

Польша хочет присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться включения страны в программу НАТО Nuclear Sharing по размещению ядерного оружия.

"Обладание ядерным оружием и присоединение к Nuclear Sharing стали бы хорошим решением для безопасности поляков. Я чувствую себя обязанным сделать все возможное для обеспечения безопасности Польши", - сказал Навроцкий, которого цитируют польские СМИ.

"Кроме того, потенциальное ядерное оружие у польского государства не увеличит риск конфликта или агрессии, а укрепит нашу безопасность", - подчеркнул он.

В рамках программы Nuclear Sharing ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Помимо США, собственным ядерным оружием обладают такие страны НАТО, как Франция и Великобритания.

Польша Кароль Навроцкий НАТО Nuclear Sharing
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

МИД Венгрии получил обещание Болгарии продолжать транзит российского газа

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Что произошло за день: четверг, 25 сентября

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Трамп заявил Эрдогану, что хотел бы прекращения покупки российской нефти Турцией

Трамп заявил Эрдогану, что хотел бы прекращения покупки российской нефти Турцией

В ЕК скоро раскроют подробности предложения повысить таможенную пошлину на нефть из России

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Гражданин Эстонии получил пять лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Саркози приговорен по "ливийскому делу" к пяти годам тюрьмы с отсрочкой

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7235 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });