Путин заявил, что сотрудничество РФ с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям

будет делать все, что от нее зависит, для того чтобы поддержать работу МАГАТЭ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудничество России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной безопасности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Кремле.

"Сотрудничество налажено практически по всем направлениям, это касается и развития российской энергетики, это касается и российского участия в реализации проектов за границами РФ, это касается и других вопросов, прежде всего вопросов атомной безопасности в мире", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Москва старается оказать МАГАТЭ посильную помощь в решении важных задач.

"Хочу вас за это конструктивное взаимодействие поблагодарить и со своей стороны заверить, что мы будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы поддержать вашу работу", - отметил Путин.

"Россия стояла у истоков создания агентства с 1957 года. И все эти годы мы активно сотрудничаем с агентством, стараясь оказать посильную помощь в решении тех глобальных и очень ответственных, важных задач, которые стоят перед агентством", - добавил российский президент.

Глава государства также поблагодарил Гросси за визит в Москву и участие в Глобальном атомном форуме.

Во встрече Путина и Гросси принял участие глава "Росатома" Алексей Лихачев.

