Глава МАГАТЭ отметил важность обсуждения с Россией вопросов ядерной безопасности

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле о важности обсуждения с Россией вопросов ядерной безопасности и ядерного нераспространения.

"Есть целый ряд других аспектов, таких как ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность, ядерное нераспространение. Конечно, для меня, как для главы МАГАТЭ, важно обсуждать эти вопросы с Россией. И я надеюсь на дальнейший сегодняшний разговор", - сказал Гросси.

В ходе встречи с Путиным Гросси заявил, что многие страны заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", для поддержки реализуемых госкорпорацией проектов важно присутствие МАГАТЭ.

