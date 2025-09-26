Поиск

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласится прекратить покупки нефти из России.

"Думаю, он (Эрдоган - ИФ) остановит это", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, согласится турецкий лидер прекратить покупать российскую нефть.

В миреТрамп заявил Эрдогану, что хотел бы прекращения покупки российской нефти ТурциейЧитать подробнее

Чуть ранее Трамп высказался осторожнее. "Не хочу говорить про это. Но думаю, если я попрошу его, он сделает это", - заявил американский президент.

По словам Трампа, у Турции есть возможность найти альтернативных поставщиков нефти.

В четверг Трамп и Эрдоган провели переговоры в Белом доме. Турецкая сторона пока не давала комментариев по теме российской нефти.

США Дональд Трамп Турция Реджеп Тайип Эрдоган Россия нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

МИД Венгрии получил обещание Болгарии продолжать транзит российского газа

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Что произошло за день: четверг, 25 сентября

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Трамп заявил Эрдогану, что хотел бы прекращения покупки российской нефти Турцией

Трамп заявил Эрдогану, что хотел бы прекращения покупки российской нефти Турцией

В ЕК скоро раскроют подробности предложения повысить таможенную пошлину на нефть из России

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Гражданин Эстонии получил пять лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Саркози приговорен по "ливийскому делу" к пяти годам тюрьмы с отсрочкой

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7235 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });