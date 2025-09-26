Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласится прекратить покупки нефти из России.
"Думаю, он (Эрдоган - ИФ) остановит это", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, согласится турецкий лидер прекратить покупать российскую нефть.
Чуть ранее Трамп высказался осторожнее. "Не хочу говорить про это. Но думаю, если я попрошу его, он сделает это", - заявил американский президент.
По словам Трампа, у Турции есть возможность найти альтернативных поставщиков нефти.
В четверг Трамп и Эрдоган провели переговоры в Белом доме. Турецкая сторона пока не давала комментариев по теме российской нефти.