Глава Пентагона внезапно созвал 800 генералов и адмиралов без объяснения причины

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Тема экстренного совещания главы Пентагона Пита Хегсета с американским генералитетом остается загадкой для высших американских офицеров, сообщает издание The War Zone.

Хегсет вызвал 800 генералов и адмиралов на совещание, которое состоится во вторник на базе Корпуса морской пехоты в Куантико близ Вашингтона. Но причина неожиданной встречи неизвестна многим, кому было приказано присутствовать.

"Они понятия не имеют, о чем идет речь. Все задаются этим вопросом. Нет никаких указаний на тему", - сообщил изданию военный источник.

При этом отмечается, что беспрецедентное собрание всего американского генералитета проводится на фоне планов Хегсета сократить ряды высшего командного состава и количество штабов.

Еще в мае Хегсет распорядился сократить около 100 генеральских должностей для повышения эффективности работы Пентагона. Он также дал понять, что намерен сократить количество штабов, в том числе объединить Европейское и Африканское командование США в одно. Хотя Хегсет заявил о желании сократить более 12% высшего офицерского состава, это лишь одна из возможных причин данной встречи.

Как указывает издание, созыв всех военных лидеров на одну встречу может представлять собой потенциальную логистическую проблему. Адмиралы и генералы должны путешествовать в сопровождении вспомогательного персонала и с защищенными системами связи.

Новости

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 26 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

МИД Венгрии получил обещание Болгарии продолжать транзит российского газа

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

