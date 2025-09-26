Глава Пентагона внезапно созвал 800 генералов и адмиралов без объяснения причины

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Тема экстренного совещания главы Пентагона Пита Хегсета с американским генералитетом остается загадкой для высших американских офицеров, сообщает издание The War Zone.

Хегсет вызвал 800 генералов и адмиралов на совещание, которое состоится во вторник на базе Корпуса морской пехоты в Куантико близ Вашингтона. Но причина неожиданной встречи неизвестна многим, кому было приказано присутствовать.

"Они понятия не имеют, о чем идет речь. Все задаются этим вопросом. Нет никаких указаний на тему", - сообщил изданию военный источник.

При этом отмечается, что беспрецедентное собрание всего американского генералитета проводится на фоне планов Хегсета сократить ряды высшего командного состава и количество штабов.

Еще в мае Хегсет распорядился сократить около 100 генеральских должностей для повышения эффективности работы Пентагона. Он также дал понять, что намерен сократить количество штабов, в том числе объединить Европейское и Африканское командование США в одно. Хотя Хегсет заявил о желании сократить более 12% высшего офицерского состава, это лишь одна из возможных причин данной встречи.

Как указывает издание, созыв всех военных лидеров на одну встречу может представлять собой потенциальную логистическую проблему. Адмиралы и генералы должны путешествовать в сопровождении вспомогательного персонала и с защищенными системами связи.