Украина по договоренности с ЕК потратит 2 млрд евро на производство БПЛА

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости увеличения военной помощи Украине и сообщила, что Киев сможет потратить 2 млрд евро на производство БПЛА.

"В конкретном плане мы договорились с Украиной, что в целом 2 млрд евро будут теперь потрачены на дроны. Это позволит Украине полностью развить свой потенциал по производству дронов", - сказала она журналистам перед совещанием коллегии еврокомиссаров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По ее словам, это также даст возможность Евросоюзу воспользоваться украинскими технологиями.