В ЕК намерены использовать в помощь Украине российские активы без их конфискации

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила свой план использования замороженных активов России для помощи Украине, подчеркнув, что это не предусматривает их конфискацию.

"Нам нужно более структурированное решение для военной поддержки Украины. Вот почему я предложила идею репарационного кредита, основанного на российских суверенных иммобилизованных авуарах", - сказала она журналистам в Брюсселе, уточнив, что эти кредиты будут выплачиваться траншами.

"Не будет никакой конфискации авуаров. Украина будет должна возместить кредит, если Россия оплатит репарации", - сказала председатель ЕК.

Она также отметила, что Еврокомиссия предложит использовать часть этого кредита для усиления собственной оборонной промышленности ЕС, чтобы закупать вооружения у европейских производителей.

