Трамп призвал компании США ускорить производство вооружений

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - США необходимо быстрее производить вооружение, так как они не успевают в срок выполнять заказы для всех стран, приобретающих американское оружие, заявил во вторник президент страны Дональд Трамп.

"Огромное количество стран хотят приобрести наше вооружение. Знаете, уже было много случаев, когда формировалась задолженность по заказам: производство занимает много времени, и мы отстаем", - сказал Трамп на встрече с военачальниками на военной базе в Вирджинии.

По словам Трампа, он уже обратился к компаниям, представляющим военно-промышленный комплекс, с просьбой "поторопиться".

Американский лидер подчеркнул, что есть несколько стран, которые закупают "действительно много" вооружения. Однако Трамп сказал, что не будет называть, какие это страны.