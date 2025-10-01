Поиск

Правительство США приближается к закрытию из-за провалов законопроектов о финансировании

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сенат США не смог принять ни один из планов финансирования правительства, шатдаун должен произойти в полночь со вторника на среду.

Демократам Сената США не удалось набрать необходимое количество голосов за их предложение о временном финансировании, чтобы предотвратить приостановку работы правительства.

Согласно итогам голосования, за законопроект, предложенный демократами, проголосовали 47 законодателей, против него высказались 53.

В свою очередь демократы в Сенате почти единогласно проголосовали против принятого Палатой представителей законопроекта республиканцев о финансировании правительства до 21 ноября.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что шатдаун может привести к массовым сокращениям в федеральном правительстве.

"Демократы хотят, чтобы работа прекратилась. Когда происходит закрытие правительства, приходится проводить сокращения, так что мы уволим много людей", - сказал он.

Между тем, по его мнению, из-за шатдауна может произойти "много хорошего".

"Мы можем избавиться от многих вещей, которых мы не хотим, и это демократические вещи", - подчеркнул американский лидер.

Как сообщалось, в понедельник Трамп провел в Белом доме встречу с лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе для обсуждения вопросов по временному финансированию федеральных властей, однако встреча ни к чему не привела, а стороны продолжили обвинять друг друга в надвигающемся шатдауне.

В настоящее время в США действует закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте, его срок истекает 30 сентября.

Палата представителей ранее одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября. Теперь законопроект должен быть утвержден Сенатом, где у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужны 60.

Разногласия по одобрению законопроекта о временном финансировании возникли из-за увеличенных субсидий в рамках закона о защите пациентов и доступном здравоохранении, более известном как Obamacare, который был подписан бывшим президентом США Бараком Обамой в 2010 году. Демократы в Конгрессе хотят, чтобы выплаты, повышенные во времена пандемии COVID-19, сохранились, тогда как контролирующие Конгресс республиканцы выступают за их снижение до изначального уровня, так как пандемия завершилась.

