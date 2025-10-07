Поиск

Трамп заявил, что при принятии решений по Украине не хочет спровоцировать эскалацию

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заверил, что при принятии решений по Украине, в частности, о передаче вооружений Киеву, стремится избежать эскалации конфликта.

"Я не стремлюсь спровоцировать эскалацию", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря, в частности, о поставках вооружений Киеву.

При этом он не стал исключать, что может передать Украине ракеты Tomahawk.

"Но я хочу понять, что с ними планируют делать, против кого используют (...). Мне нужно прояснить ряд вопросов", - заявил он.

В то же время Трамп подчеркнул, что в целом для себя решил, следует ли передавать такие ракеты. "Думаю, я вроде как, в целом, принял некое решение", - добавил он, не уточнив, какое именно.

Венесуэла уведомила США о плане ультраправых подорвать их посольство в Каракасе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп пообещал лидерам арабских стран, что Израиль не начнет новый конфликт

Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета

