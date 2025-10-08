Поиск

США ввели экспортные ограничения в отношении 26 компаний из Китая, Турции и ОАЭ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Американские власти ввели экспортные ограничения в отношении нескольких компаний из КНР, Турции и ОАЭ из-за того, что их деятельность, по мнению Вашингтона, представляет угрозу нацбезопасности США, говорится в сообщении американского Минторга.

Ограничения коснулись, в общей сложности, 26 компаний, большинство из них – китайские.

В сообщении отмечается, что действия этих компаний, по мнению Минторга США, "противоречат национальной безопасности или интересам внешней политики США".

США Китай Турция ОАЭ
