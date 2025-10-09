Поиск

Казахстан предложил РФ создавать совместные кластеры глубокой переработки зерна

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил России создавать совместные кластеры по глубокой переработке зерна.

"Россия является крупнейшим мировым производителем и поставщиком зерна. Казахстан по этому показателю тоже входит в группу мировых лидеров. Учитывая наш огромный потенциал в этой сфере, предлагаем рассмотреть проект создания совместных кластеров глубокой переработки зерна", - сказал Токаев на саммите "Центральная Азия - Россия" в Душанбе.

По мнению Токаева, это позволит выпускать не только пшеницу и муку, но и продукцию с высокой добавленной стоимостью.

"Убежден, мы должны исходить из стратегического видения трансформации агропромышленного комплекса в высокотехнологичную отрасль, при этом не вступая во взаимную конкуренцию на внешних рынках. В целом, синергия потенциалов стран Центральной Азии с экономическими возможностями России способна качественно обогатить содержание нашего многопланового сотрудничества", - сказал он.

Токаев подчеркнул, что положительные результаты в этом направлении уже имеются, но можно получить гораздо больший эффект, сделав упор на совместное внедрение инноваций.

"Речь идет о создании агротехнологических стартапов, широком применении технологий точного земледелия, развитии современных агрологистических площадок, формировании центров компетенций, в том числе с использованием искусственного интеллекта", - отметил президент.

