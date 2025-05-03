Пентагон подтвердил испытание гиперзвуковой ракеты 25 апреля
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты в ходе запуска 25 апреля, следует из сообщения американских ВМС.
В рамках испытания была запущена гиперзвуковая ракета LRHW Dark Eagle корабельного варианта базирования. Впервые отрабатывался "холодный газовый" старт, при котором ракета под давлением газов катапультируется с пусковой установки, а затем на определенной высоте над кораблем уже включается ее двигатель.
Информация, полученная в ходе этого испытания, будет использована для подготовки первого запуска непосредственно с борта корабля, отметили в ВМС США.
Запуск был осуществлен с 46-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в направлении Атлантики.
Гиперзвуковая ракета LRHW разрабатывается для оснащения армии и флота. Последнее успешное испытание ее армейского варианта было проведено в декабре прошлого года.
Гиперзвуковые ракеты LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) способны развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Планирующий блок может маневрировать по высоте, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. По данным Пентагона, батарея наземного комплекса состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя контейнерами на каждом с гиперзвуковыми ракетами. Проектная дальность ракеты составляет 2775 км.