Пентагон планирует развернуть к началу осени первую оперативную батарею гиперзвуковых ракет

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы к осени планируют развернуть первую оперативную батарею дальних гиперзвуковых ракет LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle, следует из данных доклада исследовательской службы Конгресса США.

Гиперзвуковая ракета LRHW разрабатывается для оснащения армии и флота и планируется для развертывания в первую очередь в тихоокеанском регионе. Последнее успешное испытание ее армейского варианта было проведено в декабре прошлого года.

Гиперзвуковые ракеты LRHW способны развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Планирующий блок может‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ маневрировать по высоте, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. По данным Пентагона, батарея наземного комплекса состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя пусковыми контейнерами для ракет на каждом. Проектная дальность ракет составляет 2 тыс. 775 км.

По данным ВМС США, 25 апреля была испытана гиперзвуковая ракета LRHW Dark Eagle корабельного варианта базирования. Впервые отрабатывался "холодный газовый" старт, при котором ракета под давлением газов катапультируется с пусковой установки, а затем на определенной высоте над кораблем уже включается ее двигатель.