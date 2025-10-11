Глава Туркменистана отметил серьезный потенциал СНГ как эффективного механизма партнерства

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на заседании Совета глав государств СНГ, отметил серьезный потенциал Содружества как эффективного механизма партнерства, отвечающего интересам народов стран-членов организации.

Выступление Бердымухамедова опубликовано в субботу в газете "Нейтральный Туркменистан".

"На фоне нынешних непростых тенденций в международной политике Содружество Независимых Государств сохраняет себя как формат уважительного и равноправного взаимодействия. Между его участниками идёт структурированный диалог по внешнеполитическим, экономическим, торговым, гуманитарным и другим направлениям", - сказал президент Туркменистана.

Он отметил, что в рамках СНГ "отлажены механизмы межправительственных и межведомственных встреч. "Развивается культурное сотрудничество. Существенно расширяется диапазон участия СНГ в работе других многосторонних структур и объединений", - подчеркнул Бердымухамедов.

"Всё это говорит о наличии серьёзного потенциала Содружества как эффективного механизма партнёрства, отвечающего интересам наших народов", - резюмировал глава Туркменистана.