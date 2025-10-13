Поиск

Фондовые индексы США упали на заявлениях Трампа о пошлинах

Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали в пятницу на заявлениях президента США Дональда Трампа о возможности существенного повышения пошлин на китайский импорт и отмены его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп выразил недовольство в связи с ужесточением Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов. "Одна из мер, которую мы в данный момент рассматриваем, - это крупное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в США. Есть много других контрмер, которые также всерьез обсуждаются", - написал он в пятницу в соцсети Truth Social, отметив, что Пекин "становится очень враждебным".

Американский лидер также подчеркнул, что на данный момент не видит смысла во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

После этих заявлений основные индексы Уолл-стрит перешли к резкому снижению. S&P 500 и Nasdaq по итогам торгов в пятницу продемонстрировали самое большое однодневное падение в процентах с 10 апреля.

Заметно опустились котировки американских депозитарных расписок (ADR) китайских компаний, в том числе Alibaba Group Holding - на 8,5%, JD.com Inc. - на 6,2%.

Среди компаний "великолепной семерки" капитализация Tesla сократилась на 5,1%, Amazon.com Inc. - на 5%, Nvidia Corp. - на 4,9%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 3,9%, Apple Inc. - на 3,5%, Microsoft Corp. - на 2,2%, Alphabet Inc. - на 2,1%.

Значительные потери понесли и другие представители технологического сектора. Бумаги Synopsys Inc. снизились в цене на 9,4%, Super Micro Computer Inc. - на 8,8%, ON Semiconductor Corp. - на 8,5%, Advanced Micro Devices - на 7,7%, Broadcom - на 5,9%, International Business Machines - на 3,6%, Cisco Systems Inc. - на 2,9%, Oracle Corp. - на 1,4%.

Акции Intel Corp., которая ранее представила процессоры Panther Lake с новой архитектурой, подешевели на 3,8%.

Рыночная стоимость Qualcomm Inc., одного из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи, упала на 7,3% после сообщений, что Китай начал антимонопольное расследование в отношении компании.

Котировки акций фармкомпании Bristol Myers Squibb снизились на 1,6% после новостей о том, что она покупает биотехнологическую Orbital Therapeutics за $1,5 млрд.

Levi Strauss & Co. потеряла 12,6% капитализации, несмотря на позитивную квартальную отчетность.

Между тем оператор дата-центров Applied Digital нарастил рыночную стоимость на 16,1% благодаря сильным квартальным результатам.

Цена акций биофармацевтической Protagonist Therapeutics подскочила на 29,8% на сообщениях СМИ о том, что Johnson & Johnson ведет переговоры о покупке этой компании.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стала PepsiCo Inc. (+3,7%), тогда как в составе Dow Jones сильнее всего повысились котировки McDonald's Corp. (на 1,1%) и Coca-Cola Co. (на 0,6%).

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии опустился на 1,9% - до 45479,60 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 2,71% - до 6552,51 пункта.

Nasdaq Composite упал на 3,56% и закрылся на отметке 22204,43 пункта.

Alibaba Group Alphabet Inc Amazoncom Coca-Cola Dow Jones Nasdaq
