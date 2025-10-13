Трамп выразил желание снять санкции против Ирана в случае его готовности к диалогу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что хотел бы снять санкции с Ирана, но этого делать нельзя без готовности Тегерана к диалогу и уступкам.

"Я полагаю, что Иран согласится на такое. Они потерпели поражение, им нужна помощь. Серьезные санкции, вы знаете, внушительные санкции. Я был бы рад отменить санкции, если они готовы к диалогу", - сказал Трамп журналистам в Шарм-эш-Шейхе.

"Мы хотим отказаться от санкций, в конце концов мы придем к миру. Я думаю, с Ираном все будет хорошо", - продолжил он.

Ранее в понедельник Трамп выразил готовность взаимодействовать с Ираном и предположил, что Тегеран стремится улучшить с ним отношения.

"Даже Ирану, режим которого привел к стольким смертям на Ближнем Востоке, мы готовы подать руку дружбы и сотрудничества. Я говорю вам: они хотят заключить с нами сделку", - заявил он в израильском парламенте.

При этом американский президент заявил, что Ирану необходимо "отказаться от терроризма", перестать представлять угрозу для соседних стран.