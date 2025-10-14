Глава Oxy спрогнозировал цену нефти Brent в 2026 году в $58-62/барр. и рост в дальнейшем

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Цена нефти марки Brent в следующем году будет составлять от $58 до $62 за баррель, передает агентство Bloomberg слова главы американского производителя сланцевой нефти Occidental Petroleum Вики Холлуб.

Однако в дальнейшем она ожидает роста цен. Холлуб отметила, что "очень оптимистично настроена в отношении цен на нефть, не в этом году и не в следующем, но (...) оптимистично".

Топ-менеджер также высказала мнение, что добыча нефти в США, вероятно, достигнет пика в период между 2027 и 2030 годами.

Она отметила также, что в рамках долгосрочного плана компания может более чем удвоить стоимость своих акций примерно за пять лет, при условии, что мультипликаторы останутся прежними, в основном за счёт конвертации большей части долга в акционерный капитал. Компании "не нужно совершать никаких дополнительных приобретений", добавила Холлуб.