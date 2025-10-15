Более половины стран НАТО согласились участвовать в программе по закупке оружия для Украины

Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Более половины союзников по НАТО согласились принять участие в программе "Перечня приоритетных нужд Украины" (PURL) для передачи стране оружия, заявил в среду генсек альясна Марк Рютте.

"Мы начинали финансирование первых пакетов PURL с шестью союзниками, но сегодня мы услышали от союзников, одного за другим, о новых вкладах. Сейчас более половины союзников по НАТО согласились обеспечить этот необходимый поток оружия на Украину", - заявил он журналистам после встречи министров обороны НАТО.

По словам Рютте, финансирование союзников позволяет передавать Украине необходимое вооружение из США для защиты населения и сдерживания линии фронта.

Он отметил, что министры обороны стран НАТО в ходе встречи подтвердили намерение увеличить инвестиции в оборону и оборонное производство, а также усилить поддержку Украины.

Ранее в среду финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия примет участие в реализации программы PURL, предусматривающей закупку у США оружия для последующей передачи Украине.

"Мы знаем, что эта инициатива важна для Украины. Всем европейским странам следует участвовать в этой программе", - отметил Хяккянен.



