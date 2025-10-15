Поиск

Более половины стран НАТО согласились участвовать в программе по закупке оружия для Украины

Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Более половины союзников по НАТО согласились принять участие в программе "Перечня приоритетных нужд Украины" (PURL) для передачи стране оружия, заявил в среду генсек альясна Марк Рютте.

"Мы начинали финансирование первых пакетов PURL с шестью союзниками, но сегодня мы услышали от союзников, одного за другим, о новых вкладах. Сейчас более половины союзников по НАТО согласились обеспечить этот необходимый поток оружия на Украину", - заявил он журналистам после встречи министров обороны НАТО.

По словам Рютте, финансирование союзников позволяет передавать Украине необходимое вооружение из США для защиты населения и сдерживания линии фронта.

Он отметил, что министры обороны стран НАТО в ходе встречи подтвердили намерение увеличить инвестиции в оборону и оборонное производство, а также усилить поддержку Украины.

Ранее в среду финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия примет участие в реализации программы PURL, предусматривающей закупку у США оружия для последующей передачи Украине.

"Мы знаем, что эта инициатива важна для Украины. Всем европейским странам следует участвовать в этой программе", - отметил Хяккянен.


Марк Рютте НАТО США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

Вучич предложил России, чтобы Сербия выкупила российскую долю в NIS

Вучич предложил России, чтобы Сербия выкупила российскую долю в NIS

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме

Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии за события 2008 года

Венгерская MOL нарастила поставки нефти в Сербию

Венгерская MOL нарастила поставки нефти в Сербию

Журналисты сообщили о планах Уиткоффа покинуть администрацию Трампа

Журналисты сообщили о планах Уиткоффа покинуть администрацию Трампа

Сийярто заявил, что Венгрия до последнего будет сопротивляться отказу ЕС от энергоресурсов РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });