Азербайджан к 2030 г. планирует сократить расходы на оборону до $4,7 млрд

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительство Азербайджана планирует к 2030 году сократить бюджетные расходы на оборону и нацбезопасность до 7,969 млрд манатов ($4,69 млрд по текущему курсу).

Согласно среднесрочным бюджетным материалам, опубликованным на сайте Минфина республики, в 2026 году расходы на эти цели прогнозируются на уровне 8,715 млрд манатов ($5,12 млрд).

Таким образом, власти Азербайджана в 2026-2029 гг. сократят расходы на оборону и нацбезопасность на 8,6%. В 2026 году в госбюджете расходы на оборону составят 20,9% всех расходов. В 2029 году удельный вес этих расходов снизится до 18,4%.

На 2025 год расходы на оборону и нацбезопасность в госбюджете Азербайджана предусмотрены на уровне 8,396 млрд манатов ($4,94 млрд).

Официальный курс на 16 октября - 1,7 маната за доллар.