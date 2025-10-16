Поиск

Азербайджан к 2030 г. планирует сократить расходы на оборону до $4,7 млрд

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительство Азербайджана планирует к 2030 году сократить бюджетные расходы на оборону и нацбезопасность до 7,969 млрд манатов ($4,69 млрд по текущему курсу).

Согласно среднесрочным бюджетным материалам, опубликованным на сайте Минфина республики, в 2026 году расходы на эти цели прогнозируются на уровне 8,715 млрд манатов ($5,12 млрд).

Таким образом, власти Азербайджана в 2026-2029 гг. сократят расходы на оборону и нацбезопасность на 8,6%. В 2026 году в госбюджете расходы на оборону составят 20,9% всех расходов. В 2029 году удельный вес этих расходов снизится до 18,4%.

На 2025 год расходы на оборону и нацбезопасность в госбюджете Азербайджана предусмотрены на уровне 8,396 млрд манатов ($4,94 млрд).

Официальный курс на 16 октября - 1,7 маната за доллар.

Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 16 октября

Dow Jones завершил торги в слабом минусе

Dow Jones завершил торги в слабом минусе

США ожидают, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп полагает, что ХАМАС разоружится без участия американских военных

Трамп полагает, что ХАМАС разоружится без участия американских военных

NYT сообщает, что Белый дом дал ЦРУ полномочия проводить тайные операции в Венесуэле

NYT сообщает, что Белый дом дал ЦРУ полномочия проводить тайные операции в Венесуэле

Трамп сообщил, что рассматривает варианты военной помощи Украине

Трамп заявил, что Моди пообещал ему не покупать российскую нефть

Многоквартирный дом горит в центре Луганска

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп заявил, что при отказе ХАМАС разоружиться Израиль может возобновить боевые действия

Италия отменила решение о выдаче ФРГ фигуранта дела о подрыве "Северных потоков"

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2462 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });