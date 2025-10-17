Поиск

Орбан заявил, что планирует провести разговор с Путиным в пятницу

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает провести разговор позже в пятницу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg.

Между тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто в пятницу заявил, что накануне провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.

"Вчера поздно вечером поговорил с Ландау и Лавровым по телефону, и мы начали подготовку к саммиту", - написал венгерский министр в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Накануне президент США Дональд Трамп и Путин провели телефонный разговор. Трамп после этого заявил, что на предстоящей неделе страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча лидеров в Будапеште.

