Поиск

Президент Монголии наложил вето на решение парламента об отставке премьер-министра

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух из-за процессуальных нарушений наложил вето на резолюцию Великого государственного хурала (парламента) об освобождении от должности премьер-министра Гомбожавына Занданшатара, сообщают монгольские СМИ со ссылкой на руководителя президентской канцелярии.

При обсуждении вопроса об отставке премьер-министра на пленарном заседании 17 октября была неправильно применена формула голосования: решение об отставке было принято на основании голосования по предложению постоянного комитета парламента по государственному устройству, а не изначального официального предложения депутатов, внесенного в парламент в начале октября.

Кроме того, явка на сессию была рассчитана по явке 16 октября. При созыве же пленарного заседания 17 октября явка должна была быть установлена заново.

"Указанные действия были признаны нарушающими Конституцию и принцип верховенства права, (в результате - ИФ) было наложено вышеуказанное вето. Поэтому считается целесообразным рассмотреть вето в соответствии с действующим законодательством", - заявил глава президентской канцелярии.

17 октября депутаты Великого государственного хурала решением большинства голосов приняли решение об освобождении премьер-министра страны от должности. Ему вменили нарушение некоторых положений Конституции и злоупотребление полномочиями. Инициатором отставки стали несколько депутатов. Решением парламента Занданшатар должен временно исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства.

Вместе с премьер-министром в тот же день в отставку по собственному желанию ушел и спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

За четыре месяца работы Занданшатара государственный бюджет, дефицит которого в январе-июле текущего года составил 1,3 трлн тугриков, в августе вернулся к профициту (он составил 50 млрд тугриков), валютные резервы страны достигли исторического максимума в $5,9 млрд, а также ускорился экономический рост и вырос экспорт угля - основного экспортного товара Монголии.

Кроме того, правительство Занданшатара с целью сокращения бюджетных расходов запустило реформу государственной службы, сократив численность госслужащих на 14,4 тысячи человек, упразднив дублирующиеся структуры. Экономия бюджета составила 261 млрд тугриков.

Официальный курс на 20 октября - 3594,3 тугрика/$1.

Гомбожавын Занданшатар Ухнаагийн Хурэлсух Монголия Великий хурал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лувр открылся после ограбления

Лувр открылся после ограбления

Politico узнало, что министры энергетики ЕС одобрят законопроект о полном отказе от газа РФ

Politico узнало, что министры энергетики ЕС одобрят законопроект о полном отказе от газа РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль после серии ударов по сектору Газа возобновляет соблюдение перемирия

Израиль после серии ударов по сектору Газа возобновляет соблюдение перемирия

Трамп на встрече с Зеленским убеждал его согласиться на уступки Москве

Трамп на встрече с Зеленским убеждал его согласиться на уступки Москве

Что произошло за день: воскресенье, 19 октября

Арестованный в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" освобожден

Трамп вновь заявил, что ракеты "Томагавк" нужны самим США

Трамп заявил, что США больше не будут предоставлять финансовую помощь Колумбии

Израильские военные подтвердили, что нанесли удар по Рафаху в Газе

Израильские военные подтвердили, что нанесли удар по Рафаху в Газе
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7389 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });