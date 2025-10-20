Президент Монголии наложил вето на решение парламента об отставке премьер-министра

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух из-за процессуальных нарушений наложил вето на резолюцию Великого государственного хурала (парламента) об освобождении от должности премьер-министра Гомбожавына Занданшатара, сообщают монгольские СМИ со ссылкой на руководителя президентской канцелярии.

При обсуждении вопроса об отставке премьер-министра на пленарном заседании 17 октября была неправильно применена формула голосования: решение об отставке было принято на основании голосования по предложению постоянного комитета парламента по государственному устройству, а не изначального официального предложения депутатов, внесенного в парламент в начале октября.

Кроме того, явка на сессию была рассчитана по явке 16 октября. При созыве же пленарного заседания 17 октября явка должна была быть установлена заново.

"Указанные действия были признаны нарушающими Конституцию и принцип верховенства права, (в результате - ИФ) было наложено вышеуказанное вето. Поэтому считается целесообразным рассмотреть вето в соответствии с действующим законодательством", - заявил глава президентской канцелярии.

17 октября депутаты Великого государственного хурала решением большинства голосов приняли решение об освобождении премьер-министра страны от должности. Ему вменили нарушение некоторых положений Конституции и злоупотребление полномочиями. Инициатором отставки стали несколько депутатов. Решением парламента Занданшатар должен временно исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства.

Вместе с премьер-министром в тот же день в отставку по собственному желанию ушел и спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

За четыре месяца работы Занданшатара государственный бюджет, дефицит которого в январе-июле текущего года составил 1,3 трлн тугриков, в августе вернулся к профициту (он составил 50 млрд тугриков), валютные резервы страны достигли исторического максимума в $5,9 млрд, а также ускорился экономический рост и вырос экспорт угля - основного экспортного товара Монголии.

Кроме того, правительство Занданшатара с целью сокращения бюджетных расходов запустило реформу государственной службы, сократив численность госслужащих на 14,4 тысячи человек, упразднив дублирующиеся структуры. Экономия бюджета составила 261 млрд тугриков.

