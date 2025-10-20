Поиск

В Брюсселе рассматривают идею членства в ЕС без права вето

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе рассматривают вопрос о введение новых правил членства, которые не предполагают наличия полного права голоса у новых стран-членов, сообщает в понедельник европейская редакция издания Politico.

"Предложение изменить правила членства находится на ранней стадии и должно быть одобрено всеми нынешними государствами-членами. Суть идеи: новые члены получат все права лишь после того, как ЕС реформирует механизмы так, чтобы отдельные страны не могли легко блокировать решения с помощью права вето", - пишет издание со ссылкой на трех неназванных дипломатов и одного чиновника ЕС.

В статье отмечается, что "это последняя попытка сторонников расширения ЕС, таких как Австрия и Швеция, вдохнуть жизнь в процесс расширения, который сейчас блокирует Будапешт и другие столицы из опасения усиления конкуренции на местных рынках или угрозы безопасности".

Издание также приводит слова главы комитета по делам ЕС в Бундестаге Антона Хофройтера: "Будущие члены должны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут проведены ключевые институциональные реформы, например, внедрение квалифицированного большинства по значительной части вопросов. Расширение не должны тормозить отдельные члены, которые блокируют реформы".

Politico отмечает, что в случае введения новых правил такие страны как Украина, Молдавия и Черногория смогут "пользоваться многими преимуществами членства в ЕС, но без права вето".

