Трамп рассчитывает заключить справедливую торговую сделку с Китаем

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп полагает, что Вашингтон и Пекин смогут прийти к справедливому торговому соглашению.

"По моим ожиданиям, мы, вероятно, сможем достичь справедливой сделки с председателем КНР Си Цзиньпином", - заявил Трамп в понедельник в Овальном кабинете на встрече с премьером Австралии Энтони Албанизом.

Трамп подчеркнул, что, по его мнению, такое соглашение может быть выгодно обеим сторонам.

Ожидается, что президент США и председатель КНР встретятся позднее в этом месяце в Южной Корее.

Ранее Трамп заявлял о планах ввести дополнительные пошлины в 100% на импортируемые из Китая товары.