В Малайзии призвали Камбоджу и Таиланд урегулировать конфликт на встрече министров АСЕАН

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим призвал Таиланд и Камбоджу использовать площадку АСЕАН для урегулирования конфликта, сообщает газета The Nation Thailand.

"Заседание министров иностранных дел АСЕАН, которое состоится завтра, является подходящей и конструктивной площадкой для того, чтобы обе страны могли открыто вести переговоры, мирным путем урегулировать разногласия и прийти к справедливому и прочному урегулированию конфликта", - цитирует газета в воскресенье высказывание премьера.

Ибрагим сообщил, что поговорил с и.о. премьер-министра Таиланда Анутином Чарнвиракулом и премьером Камбоджи Хун Манетом, призвав обе стороны к миру.

"У меня была возможность поговорить с премьер-министрами Камбоджи и Таиланда, обменяться мнениями и обсудить наилучший путь для снижения напряженности, возникшей между двумя странами", - отметил малазийский премьер.

В настоящее время Малайзия является председателем АСЕАН.

Между тем, по сообщению местных СМИ, приграничные бои между двумя странами продолжаются уже 14-й день.

По данным The Nation Thailand, которая ссылается на армию Таиланда, в ночь на пятницу истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли удар по мосту О'Чик в провинции Оддар-Минчей. Мост расположен на дороге примерно в 62 километрах от тайской границы и, как утверждается, используется как маршрут снабжения боеприпасами для камбоджийских военных.

Кроме того, пишет издание, в субботу тайская военная авиация вновь нанесла удары по территории Камбоджи и уничтожила артиллерийскую базу в районе Веал Венг. В воскресенье тайская армия обстреляла территорию Камбоджи в нескольких районах, включая храм Та Моне Тхом, сообщила, в свою очередь, газета The Phnom Penh Post со ссылкой на Минобороны Камбоджи.

Таиланд и Камбоджа ведут территориальный спор в связи с тем, как в колониальную эпоху была проведена граница между ними. Разногласия вылились в пять дней боев в июле 2025 года, стороны прекратили огонь благодаря содействию США.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря. Согласно сообщению министерства обороны Камбоджи, Таиланд первым открыл огонь. Бангкок утверждает обратное. Более 800 тыс. человек пришлось покинуть свои дома; сообщается о гибели не менее 38 человек.

В Пномпень прибыл спецпосланник МИД КНР Китая по делам Азии Дэн Сицзунь с целью способствовать урегулированию конфликта Камбоджи и Таиланда. Противостояние стран обсудят в понедельник в Куала-Лумпуре на заседании глав МИД стран АСЕАН.

Президент США Дональд Трамп обещал, что приложит все усилия для урегулирования нового вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей.