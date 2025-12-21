Поиск

В Малайзии призвали Камбоджу и Таиланд урегулировать конфликт на встрече министров АСЕАН

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим призвал Таиланд и Камбоджу использовать площадку АСЕАН для урегулирования конфликта, сообщает газета The Nation Thailand.

"Заседание министров иностранных дел АСЕАН, которое состоится завтра, является подходящей и конструктивной площадкой для того, чтобы обе страны могли открыто вести переговоры, мирным путем урегулировать разногласия и прийти к справедливому и прочному урегулированию конфликта", - цитирует газета в воскресенье высказывание премьера.

Ибрагим сообщил, что поговорил с и.о. премьер-министра Таиланда Анутином Чарнвиракулом и премьером Камбоджи Хун Манетом, призвав обе стороны к миру.

"У меня была возможность поговорить с премьер-министрами Камбоджи и Таиланда, обменяться мнениями и обсудить наилучший путь для снижения напряженности, возникшей между двумя странами", - отметил малазийский премьер.

В настоящее время Малайзия является председателем АСЕАН.

Между тем, по сообщению местных СМИ, приграничные бои между двумя странами продолжаются уже 14-й день.

В миреАрмия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с КамбоджейАрмия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с КамбоджейЧитать подробнее

По данным The Nation Thailand, которая ссылается на армию Таиланда, в ночь на пятницу истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли удар по мосту О'Чик в провинции Оддар-Минчей. Мост расположен на дороге примерно в 62 километрах от тайской границы и, как утверждается, используется как маршрут снабжения боеприпасами для камбоджийских военных.

Кроме того, пишет издание, в субботу тайская военная авиация вновь нанесла удары по территории Камбоджи и уничтожила артиллерийскую базу в районе Веал Венг. В воскресенье тайская армия обстреляла территорию Камбоджи в нескольких районах, включая храм Та Моне Тхом, сообщила, в свою очередь, газета The Phnom Penh Post со ссылкой на Минобороны Камбоджи.

Таиланд и Камбоджа ведут территориальный спор в связи с тем, как в колониальную эпоху была проведена граница между ними. Разногласия вылились в пять дней боев в июле 2025 года, стороны прекратили огонь благодаря содействию США.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря. Согласно сообщению министерства обороны Камбоджи, Таиланд первым открыл огонь. Бангкок утверждает обратное. Более 800 тыс. человек пришлось покинуть свои дома; сообщается о гибели не менее 38 человек.

В Пномпень прибыл спецпосланник МИД КНР Китая по делам Азии Дэн Сицзунь с целью способствовать урегулированию конфликта Камбоджи и Таиланда. Противостояние стран обсудят в понедельник в Куала-Лумпуре на заседании глав МИД стран АСЕАН.

Президент США Дональд Трамп обещал, что приложит все усилия для урегулирования нового вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей.

Камбоджа Таиланд Малайзия Анвар Ибрагим АСЕАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Швеции задержан российский контейнеровоз Adler, подавший сигнал бедствия

В пригороде Йоханнесбурга произошла массовая стрельба

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 декабря

США захватили венесуэльский танкер, не находящийся под американскими санкциями

Тулси Габбард обвинила СМИ в попытке подрыва усилий Трампа по украинскому урегулированию

 Тулси Габбард обвинила СМИ в попытке подрыва усилий Трампа по украинскому урегулированию

Полиция Италии задержала 384 человека в рамках антинаркотической операции

 Полиция Италии задержала 384 человека в рамках антинаркотической операции

СМИ узнали о выходе из Венесуэлы в море двух танкеров, не попавших под санкции США

Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

 Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

На западе Турции нашли упавший беспилотник

Суд Пакистана приговорил экс-премьера Хана еще к 17 годам тюрьмы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });