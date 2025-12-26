Поиск

Израильские военные сообщили об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении очередных ударов по предполагаемым объектам группировки "Хезболла" в Ливане.

Военные атаковали, в частности, инфраструктуру элитного военизированного подразделения "Хезболлы" - "Силы аль-Хаджи Радвана". По версии израильской стороны, на этом объекте "Хезболла" готовила бойцов для "атак на израильских военных и мирных жителей".

Также ЦАХАЛ нанес удары по складам с оружием "Хезболлы".

В ноябре 2024 года Израиль и "Хезболла" заключили перемирие, которое предусматривает, что группировка не будет предпринимать попыток восстановления инфраструктуры, которую можно было бы использовать для нападений на Израиль. ЦАХАЛ же оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.

