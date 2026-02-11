Десять человек стали жертвой стрельбы в школе в Канаде

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в школе в городе Тамблер Ридже в канадской провинции Британская Колумбия погибли 10 человек, сообщают канадские СМИ.

По данным полиции, шесть человек найдены мертвыми в старшей школе в Тамблер Ридж, один скончался по дороге в больницу.

Еще двоих нашли мертвыми в доме по соседству. Полицейские считают, что эти жертвы связаны с инцидентом в школе.

Тело подозреваемого в стрельбе было обнаружено в школе. Предполагается, что он покончил с собой.

Также сообщается, что не менее 25 человек получили ранения. У двоих пострадавших ранения тяжелые, их госпитализировали. Остальные ученики и персонал были эвакуированы.