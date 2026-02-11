Поиск

Десять человек стали жертвой стрельбы в школе в Канаде

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в школе в городе Тамблер Ридже в канадской провинции Британская Колумбия погибли 10 человек, сообщают канадские СМИ.

По данным полиции, шесть человек найдены мертвыми в старшей школе в Тамблер Ридж, один скончался по дороге в больницу.

Еще двоих нашли мертвыми в доме по соседству. Полицейские считают, что эти жертвы связаны с инцидентом в школе.

Тело подозреваемого в стрельбе было обнаружено в школе. Предполагается, что он покончил с собой.

Также сообщается, что не менее 25 человек получили ранения. У двоих пострадавших ранения тяжелые, их госпитализировали. Остальные ученики и персонал были эвакуированы.

Канада Британская Колумбия Тамблер Ридж школа стрельба погибшие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Десять человек стали жертвой стрельбы в школе в Канаде

Трамп выступил против расширения контроля Израиля над Западным берегом

 Трамп выступил против расширения контроля Израиля над Западным берегом

Трамп заявил, что сделка с Ираном лишит его ядерного оружия

США выдали лицензии на разведку и добычу нефти и газа в Венесуэле

 США выдали лицензии на разведку и добычу нефти и газа в Венесуэле

Еврокомиссия предложила план по защите молодежи в интернете

 Еврокомиссия предложила план по защите молодежи в интернете

Нетаньяху заявит Трампу, что реализация второй фазы соглашения по Газе застопорилась

Пашинян заявил, что Армения не намерена наносить вред России и ее интересам

 Пашинян заявил, что Армения не намерена наносить вред России и ее интересам

В ЕС предложили санкции против производителей дронов для РФ, компаний и ряда банков

Комитет парламента Норвегии начнет расследование против МИД страны из-за дела Эпштейна

 Комитет парламента Норвегии начнет расследование против МИД страны из-за дела Эпштейна

Что произошло за день: вторник, 10 февраля
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8366 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });