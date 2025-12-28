В Белом доме считают, что Москва и Киев серьезно настроены работать над решением конфликта

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Украина нацелены на работу по прекращению конфликта, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Он настроен очень серьезно", - сказал Трамп, отвечая во Флориде на вопрос журналиста о дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным о мирном урегулировании.

Также Трамп предположил, что и украинская сторона настроена на урегулирование кризиса.

"Оба лидера хотят, чтобы это завершилось", - подытожил он перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.