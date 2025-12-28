В Кремле заявили, что Трамп убедился в стремлении РФ урегулировать конфликт с Киевом

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, и на этой основе планирует выстраивать переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора Трампа с Владимиром Путиным.

"Дональд Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским", - отметил Ушаков.

По словам помощника президента РФ, американский президент вновь затронул тему необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине и перспектив сотрудничества с РФ и Украиной.

Как подчеркнул помощник главы государства, "Дональд Трамп признал, что украинский кризис оказался для него самым трудным".

Путин согласился с предложением США продолжить работу по урегулированию украинского конфликта в рамках специально создаваемых двух рабочих групп по проблемам безопасности и экономики, сообщил также Ушаков.

"Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая - вопросами экономической сферы", - сказал помощник российского лидера.

По словам Ушакова, о параметрах начала функционирования этих рабочих групп будет условлено дополнительно "в ближайшее время, очевидно, в самом начале января".

Вечером в воскресенье Дональд Трамп должен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.