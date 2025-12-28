Поиск

В Кремле заявили, что Трамп убедился в стремлении РФ урегулировать конфликт с Киевом

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, и на этой основе планирует выстраивать переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора Трампа с Владимиром Путиным.

"Дональд Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским", - отметил Ушаков.

По словам помощника президента РФ, американский президент вновь затронул тему необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине и перспектив сотрудничества с РФ и Украиной.

Как подчеркнул помощник главы государства, "Дональд Трамп признал, что украинский кризис оказался для него самым трудным".

Путин согласился с предложением США продолжить работу по урегулированию украинского конфликта в рамках специально создаваемых двух рабочих групп по проблемам безопасности и экономики, сообщил также Ушаков.

"Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая - вопросами экономической сферы", - сказал помощник российского лидера.

По словам Ушакова, о параметрах начала функционирования этих рабочих групп будет условлено дополнительно "в ближайшее время, очевидно, в самом начале января".

Вечером в воскресенье Дональд Трамп должен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Путин Дональд Трамп США Юрий Ушаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле заявили, что Трамп убедился в стремлении РФ урегулировать конфликт с Киевом

Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе США

Что произошло за день: воскресенье, 28 декабря

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Запущенные с Восточного 52 космических аппарата выведены на орбиту

Два космических аппарата "Аист-2Т" выведены на заданную орбиту

Ракета "Союз" с российскими и зарубежными спутниками стартовала с космодрома Восточный

Путин подписал законы об освобождении чиновников от ежегодного декларирования доходов

 Путин подписал законы об освобождении чиновников от ежегодного декларирования доходов

Движение поездов в Ростовской области восстановлено

Строительство аэропорта космодрома Восточный полностью завершат в 2026 году
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7992 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });